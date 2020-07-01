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Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине 

RT на русском и ещё 6 4 часа назад
F-16 разбился в США
Фото: usairforce Twitter
Истребитель ВВС США F-16CM разбился при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот погиб.
Об этом говорится в заявлении авиабазы на странице в Facebook.
«Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени в пределах базы. Самолёт в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находился один пилот», — говорится в сообщении.
Пилот погиб, его имя не раскрывается. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что американский истребитель F-15С упал в акватории Северного моря у побережья графства Йоркшир в Великобритании.
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В мире , Армия , Происшествия , США
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