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Ведущего «Разрушителей легенд» обвинили в изнасиловании 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Звезду «Разрушителей легенд» обвинили в изнасиловании
Фото: Jan Arkesteijn/wikipedia.com
Американца Адама Сэвиджа, известного как ведущего шоу «Разрушители легенд», обвинили в изнасиловании. Его сестра Миранда Сэвидж Паччиана заявила, что он неоднократно надругался над ней, когда они были детьми.
Женщина написала в своём блоге, что случаи насилия она переживала в течение нескольких лет с тех пор, как ей было семь лет, а брату девять. По её словам, когда ей было 20, она обратилась к специалисту за помощью в преодолении эмоциональной травмы.
В детстве этот опыт поколебал моё чувство безопасности и сломил мою уверенность в себе. В течение десятилетий я испытывала периоды депрессии и почти постоянной тревоги. Эти симптомы мешали всем аспектам моей жизни, подавляли карьерные стремления и лишали меня бесчисленных простых удовольствий, — написала Паччиана.
Женщина подала в суд на Сэвиджа, руководствуясь законом о детях, ставших жертвами насилия. Она утверждает, что брат насиловал её и принуждал к оральному сексу, передаёт New York Post.
Телеведущий выступил с опровержением обвинений через своего адвоката Эндрю Бреттлера. Он заявил, что сестра в течение многих лет безосновательно нападает на него и других родственников с клеветой. По его словам, Паччиана часто распространяет неправдоподобные истории о близких, чтобы получить финансовую выгоду. Слова знаменитости подтвердила его мать, которая рассказала, что Паччиана «страдает от серьёзных проблем с психическим здоровьем».
Шоу «Разрушители легенд» выходило на канале Discovery с 2003 по 2016 год. Ведущие Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж проверяли правдивость городских легенд, слухов и мифов, которые распространяются в поп-культуре.
Как писал NEWS.ru, канадский музыкант Джастин Бибер собрался подать в суд на женщину, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Он также предоставил доказательства своей невиновности.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Изнасилование , Миф , Джастин Бибер , Адам Сэвидж , Джейми Хайнеман
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