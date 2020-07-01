Трамп: «Я все больше и больше злюсь на Китай»

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как эпидемия коронавируса влияет на его отношение к Китаю . Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«По мере того, как я смотрю на то, как уродливая пандемия распространяется по всему миру, причиняя огромный урон также и Соединенными Штатам, я все больше и больше злюсь на Китай», — написал глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп использовал новый термин для описания пандемии коронавируса и снова обидел Китай. На предвыборной встрече со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) глава Белого дома сравнил коронавирус нового типа с кунг-фу (kung fu), придумав ему созвучное название — kung flu (flu — англ. «грипп»), тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству.

Пекин уже не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте Трамп обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.