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Трамп рассказал о растущей злости на Китай 

Lenta.ru 44 минуты назад
Трамп: «Я все больше и больше злюсь на Китай»
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters
Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как эпидемия коронавируса влияет на его отношение к Китаю. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
«По мере того, как я смотрю на то, как уродливая пандемия распространяется по всему миру, причиняя огромный урон также и Соединенными Штатам, я все больше и больше злюсь на Китай», — написал глава государства.
Ранее президент США Дональд Трамп использовал новый термин для описания пандемии коронавируса и снова обидел Китай. На предвыборной встрече со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) глава Белого дома сравнил коронавирус нового типа с кунг-фу (kung fu), придумав ему созвучное название — kung flu (flu — англ. «грипп»), тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству.
Пекин уже не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте Трамп обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.
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В мире , Дональд Трамп , Китай , США
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