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Французский политик сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей 

РИА Новости и ещё 1 22 минуты назад
«Перезапуск Крыма»: Франция о полуострове в составе РФ
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани сравнил Крым во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения полуострова с Россией в регионе началось восстановление.
Делегация прибыла в Крым во вторник. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европарламента.
"Я первый раз приехал в Крым еще в 1995 году, когда он был еще украинский. Тогда я занимался восстановлением военного кладбища в Севастополе и действительно своими глазами наблюдал всю ту эволюцию, которую Крым прошел с тех пор, с момента застоя, заморозки, как спящая красавица, можно сказать Крым во льду находился, и этот перезапуск, революция, восстановление, которое началось с 2014 года, когда Крым путем референдума принял решение опять воссоединиться с Россией", — сказал журналистам Мариани.
Мариани подчеркнул, что это его седьмой визит в Крым.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии 2
В мире , Политика , Тьерри Мариани , Европарламент , ООН , Республика Крым
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