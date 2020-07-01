«Перезапуск Крыма»: Франция о полуострове в составе РФ

Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани сравнил Крым во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения полуострова с Россией в регионе началось восстановление.
Делегация прибыла в Крым во вторник. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европарламента.
"Я первый раз приехал в Крым еще в 1995 году, когда он был еще украинский. Тогда я занимался восстановлением военного кладбища в Севастополе и действительно своими глазами наблюдал всю ту эволюцию, которую Крым прошел с тех пор, с момента застоя, заморозки, как спящая красавица, можно сказать Крым во льду находился, и этот перезапуск, революция, восстановление, которое началось с 2014 года, когда Крым путем референдума принял решение опять воссоединиться с Россией", — сказал журналистам Мариани.
Мариани подчеркнул, что это его седьмой визит в Крым.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".