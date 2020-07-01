«Перезапуск Крыма»: Франция о полуострове в составе РФ

Делегация прибыла в Крым во вторник. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европарламента.

"Я первый раз приехал в Крым еще в 1995 году, когда он был еще украинский. Тогда я занимался восстановлением военного кладбища в Севастополе и действительно своими глазами наблюдал всю ту эволюцию, которую Крым прошел с тех пор, с момента застоя, заморозки, как спящая красавица, можно сказать Крым во льду находился, и этот перезапуск, революция, восстановление, которое началось с 2014 года, когда Крым путем референдума принял решение опять воссоединиться с Россией", — сказал журналистам Мариани.

Мариани подчеркнул, что это его седьмой визит в Крым.