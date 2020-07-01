Франция: «Турция сбрасывает маску»

Противостояние между турецким флотом и французским фрегатом Le Courbet 10 июня выявило гораздо больше намерений Турции . Фрегат приближался к гражданскому кораблю, подозреваемому в нарушении международного эмбарго на поставки оружия в Ливию , когда военно-морской флот Турции осветил его три раза радарами для управления огнем. Этот момент не только нарушил формальные и неформальные протоколы между союзниками (Турция и Франция являются членами НАТО ), но и доказал всю серьезность действий Турции в Ливии и ее более глубокие намерения.

Реджеп Тайип Эрдоган дал ясно понять, что у него нет никакого желания быть мостом между Европой и арабским миром. Вместо этого он решил изменить Турцию в соответствии с ее имперским прошлым и позиционировать ее как конкурента и противника этих двух субъектов. Президент Макрон был первым европейским лидером, который открыто признал эту реальность и опасность. Проигнорировав призыв Евросоюза и НАТО противостоять Турции в Ливии и Сирии Эммануэль Макрон назвал Францию как стратегического лидера Европы в отношении Турции и безопасности в Средиземном море, присоединив свой голос к голосу арабского большинства.

Экспроприация ресурсов в Средиземноморье

Турция должна ответить за прошлые попытки с Катаром и «Братьями-мусульманами» (террористическая организация запрещена в РФ — прим.ред.) посеять хаос в арабском мире, используя агрессивную и извращенную интерпретацию ислама в качестве прикрытия. Только за последние месяцы Эрдоган использовал беженцев в Сирии и Ливии для оказания давления на Европу. Он сотрудничал с Ираном , чтобы бомбить прозападных курдов в Ираке , и активно пытался использовать нестабильность на Африканском Роге в своих интересах.

И все же Ливия, несомненно, является платформой для самопровозглашенного «неоосманского» экспансионизма. В конце прошлого года Эрдоган умело использовал разногласия в ливийском правительстве национального согласия, чтобы обнародовать двусторонние соглашения, которые он затем использовал, чтобы оправдать крупные экспроприации ресурсов в Средиземноморье и поставить современное оружие и тысячи сирийских наемников в западную часть Ливии. Как и раньше в подобных ситуациях, Объединенные Арабские Эмираты вместе с Францией и другими союзниками начали борьбу с этими угрозами.

Ополченцы

Что касается действий международного сообщества в Ливии, то оно должно прежде всего направить Турции четкий и недвусмысленный сигнал о том, что ее поведение недопустимо. Затем, нужно использовать всю силу своего влияния и призвать к прекращению огня, что позволило бы Ливии вернуться к политическому процессу без враждебных действий извне. Для этого существует механизм: Каирская декларация президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сисси от 6 июня, основанная на рекомендациях Берлинской конференции при поддержке ООН . Она предусматривает немедленное прекращение огня, вывод иностранных боевиков из Ливии и многоплановые переговоры, которые открывают путь к выборам.

В этом контексте стоит добавить еще одну драматическую иллюстрацию безумия, позволяющего надеяться на то, что военное решение ливийского конфликта существует. Обвиняя своих противников в создании гуманитарного кризиса и пытаясь подчинить всю Ливию своей воле, ливийские ополченцы, поддерживаемые Турцией, двинулись на восток, совершая акты мести и призывая всех ливийцев подчиниться им. Нынешняя безвыходная ситуация вокруг прибрежного города Сирта подвергает опасности более 60 000 человек. Однако, опасность поджидает людей по всей стране.

Распространение covid-19

Ливийская экономика рухнула. В зонах на западе и юге страны в основном царит беззаконие. Случаев заражения вирусом стало в два раза больше, чем несколько недель назад. А у Ливии нет инфраструктуры для определения масштабов пандемии, не говоря уже о борьбе с ней. Без политического решения, построенного на прочной основе и поддерживаемого ливийским народом, а также без вывода всех иностранных сил этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не будет разрушена социальная структура. К сожалению, ливийцы узнали, что каждый раз, когда маятник склоняется в пользу той или иной стороны, цену платят они.

ОАЭ уверены, что подавляющее большинство ливийцев хотят положить конец этой войне. Мы не думаем, что ливийский народ поддерживает попытки «Аль-Каиды» или ИГ (обе террористические организации запрещены в РФ — прим.ред.) контролировать обширные районы страны. Мы не верим, что ливийцы поддерживают эксплуатацию и торговлю африканскими беженцами. Мы также не думаем, что они согласны с действиями безответственных вооруженных формирований. Почему? Потому что на сегодняшний день ливийцы не признают ни одно из этих зол.

Дестабилизация арабского мира

В стране прошли двое общенациональных выборов, и до сих пор результаты обоих голосований выборов не были соблюдены. Одни и те же заинтересованные лица неоднократно извращали цели ливийского политического договора, одобренного ООН и на основании которого нынешнее правительство заявляет о своей легитимности. Основной интерес ОАЭ в Ливии заключается в том, чтобы убедить себя в том, что иностранным силам не удастся использовать страну в качестве рычага для дестабилизации арабского мира. Но главное — это не только конец конфликта.

Благодаря эффективности руководства и разумному управлению ресурсами Ливия может стать региональным фундаментом для экономического роста и сплоченности. Нам нужна стабилизирующая Ливия на перекрестке Африки, Европы и арабского мира. Понятно, что этого невозможно добиться без проявления мужества и прощения со стороны ливийцев. Им нужно не мешать сплотить свою страну без постоянного вовлечения в борьбу за региональное господство, пропитанную идеологией.