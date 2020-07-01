Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенат включил санкции против «Северного потока — 2» в проект бюджета США 

РИА Новости и ещё 5 27 минут назад
Санкции против «Северного потока — 2» войдут в бюджет США
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Сенат США включил дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2" в проект бюджета национальной обороны, сообщил во вторник конгрессмен-республиканец Стив Вомак.
Вомак заявил, что российские власти хотят использовать проект как инструмент принуждения, а его цель — увеличить зависимость Польши и Украины от российского газа. "Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", — написал он в своем Twitter.
Сенат под контролем республиканцев и палата представителей под контролем демократов представляют свои варианты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосуют обе палаты, и он идет на подпись президенту.
Проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.
"Газпром" предпринимает меры для завершения прокладки газопровода, суть которых он не раскрывал, и ожидает его запуска в конце 2020-го либо в начале 2021 года. На данный момент уложено около 94% труб. Вместе с тем 4 июня ряд сенаторов, включая влиятельного республиканца Теда Круза, внесли в сенат США законопроект о новых санкциях против "Северного потока — 2". Согласно их заявлению, санкции распространяются на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии 1
В мире , Тед Круз , Газпром , ЕС , Shell , Сенат США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
The National Interest (США): трепещи, Россия!
The National Interest (США): трепещи, Россия!
Дети поиграли на пляже и случайно убили брата
Дети поиграли на пляже и случайно убили брата
Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil
Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
00:20
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
Происшествия
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
00:57
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
Криминал Происшествия
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
01:00
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение