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За сутки в Турции выявили более 1200 больных коронавирусом 

RT на русском 1 час назад
1200 больных коронавирусом выявили в Турции за сутки
Фото: Reuters
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1200 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 50 492 теста и зарегистрировано 1293 новых случая коронавирусной инфекции.
Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 16 больных, в результате общее число умерших достигло 5131.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 199 906.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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