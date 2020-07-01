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Стало известно о бешенстве Ким Чен Ына из-за публикации порноснимков его жены 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын был взбешен агитационными листовками Южной Кореи с провокационными изображениями своей жены. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на посла России в КНДР Александра Мацегору.
По его словам, контрпропагандистскую продукцию засылают из Южной Кореи на воздушных шарах. На снимках супруга лидера КНДР Ли Соль Чжу была представлена в непристойном виде. В частности, в агитационных материалах отмечалось, что жена Ким Чен Ына якобы снималась в порнофильме.
Как отметил Мацегора, в листовках была напечатана «нечистоплотная, оскорбительная пропаганда, направленная на супругу» Кима. Именно эти снимки стали причиной подрыва властями КНДР межкорейского офиса связи в Кэсоне 16 июня, отмечает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи. Северокорейский лидер отложил реализацию плана на предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва в формате видеоконференции. В ходе встречи были рассмотрены ключевые проекты военной политики, которые будут выноситься на рассмотрение в рамках предстоящей сессии.
Отношения между странами переживают очередной кризис после того, как КНДР обвинила южного соседа в забрасывании листовок на ее территорию.
16 июня власти Северной Кореи взорвали узел межкорейской связи, располагавшийся в городе Кэсон возле границы. Известно, что на Севере эту акцию планировали заранее и открыто анонсировали: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным. 19 июня подал в отставку южнокорейский министр объединения страны. За день до этого стало известно, что северокорейские войска вошли в демилитаризованную приграничную зону.
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В мире , Азия , Чен Ким , КНДР
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