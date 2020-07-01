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В ВОЗ оценили путь России в борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 6 41 минуту назад
«Идет хорошим путем»: ВОЗ оценили состояние РФ по COVID-19
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила путь страны в борьбе с коронавирусом в интервью телеканалу «Россия 24», которое транслировалось на сайте.
Вуйнович отметила, что в последние две недели количество случаев заражения в стране снижается. «Россия идет хорошим путем», — подчеркнула она, призвав оставаться внимательными, так как ситуация может измениться.
Помимо этого, представитель ВОЗ оценила меры безопасности на российских избирательных участках. По ее словам, они очень хорошо продуманы. В частности, она обратила внимание на возможность дистанционного голосования, в том числе и для тех, кто заражен коронавирусом.
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В мире , Ситуация в мире , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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