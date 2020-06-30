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Число жертв коронавируса в мире превысило 503 тысячи 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
500 тысяч превысило число жертв коронавируса в мире
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Число смертей среди пациентов с коронавирусом нового типа во всем мире превысило 503 тысячи, за все время заразились свыше 10,1 миллиона человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, 503 862 пациента с подтвержденным коронавирусом во всем мире скончались, количество случаев заражения достигло 10 185 374.
За последние сутки, как сообщает ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 возросло на 163 865, еще 3946 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ
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