Скачок радиации в Европе связали с Россией

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Скачок уровня радиации в Северной Европе может быть связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», которые проводит Россия , утверждает Popular Mechanics.

Американское издание напоминает, что один из обнаруженных изотопов, йод-131, имеет искусственное происхождение (период полураспада равен восьми суткам) и представляет собой один из продуктов ядерной реакции.

Popular Mechanics отмечает, что данные, полученные специалистами из Норвегии, указывают на вероятный источник нахождения радиации в западной части России, однако точных подтверждений этому нет.

Согласно The Barents Observer, в июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ в приграничных с Россией районах.

В августе 2019 года Министерство обороны России провело испытания жидкостного реактивного двигателя, завершившиеся взрывом и гибелью нескольких военных и гражданских специалистов.