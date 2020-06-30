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Скачок радиации в Европе связали с испытаниями российского «Буревестника» 

Lenta.ru 2 часа назад
Скачок радиации в Европе связали с Россией
Фото: Reuters
Скачок уровня радиации в Северной Европе может быть связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», которые проводит Россия, утверждает Popular Mechanics.
Американское издание напоминает, что один из обнаруженных изотопов, йод-131, имеет искусственное происхождение (период полураспада равен восьми суткам) и представляет собой один из продуктов ядерной реакции.
Popular Mechanics отмечает, что данные, полученные специалистами из Норвегии, указывают на вероятный источник нахождения радиации в западной части России, однако точных подтверждений этому нет.
Согласно The Barents Observer, в июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ в приграничных с Россией районах.
В августе 2019 года Министерство обороны России провело испытания жидкостного реактивного двигателя, завершившиеся взрывом и гибелью нескольких военных и гражданских специалистов.
В феврале того же года военный эксперт Антон Лавров заявил, что особенностью полета перспективной российской крылатой ракеты глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.
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В мире , Антон Лавров , Министерство обороны
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