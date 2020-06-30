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Елизавета II провела телефонный разговор с Трампом 

Газета.Ru 1 час назад
Елизавета II побеседовала с Трампом
Фото: Reuters
Королева Британии Елизавета II провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в Twitter королевской семьи.
Так, телефонные переговоры состоялись в преддверии Дня Независимости, который празднуется в США 4 июля.
В публикации уточнили, что телефонный звонок стал последним в серии переговоров, которые Елизавета II провела также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Новой Зеландии Джастиной Ардерн, а также канадским премьер-министром Джастином Трюдо и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.
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В мире , Елизавета II , Скотт Моррисон , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , США
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