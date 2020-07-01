Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Нью-Йорка заявил, что Трамп недооценил угрозы пандемии 

ТАСС и ещё 2 41 минуту назад
«Трамп отрицал серьезность ситуации»
Фото: Reuters
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает, что президент США Дональд Трамп недооценивал угрозы, возникшие в связи с пандемией коронавируса. Об этом губернатор заявил в среду на пресс-конференции, которую транслировал нью-йоркский телеканал NY1.
"Президент Трамп неоднократно отрицал факты, связанные с коронавирусом, сравнивал его с гриппом, говорил, что эта вспышка вскоре пройдет, — заявил губернатор. — Он с самого начала отрицал серьезность ситуации". "Отрицать реальность бесполезно", — добавил он.
Оценивая эпидемиологическую обстановку в штате Нью-Йорк, губернатор сообщил, что в минувшие сутки от коронавируса в штате умерли 11 человек, а днем ранее -13 человек. "Это самый низкий показатель с начала пандемии", — пояснил он, выразив при этом опасения по поводу того, что рост числа заболеваний в других штатах может сказаться на Нью-Йорке.
Он сообщил, что власти штата взаимодействуют с авиакомпаниями в сборе информации о том, откуда в Нью-Йорк прибывают пассажиры. Ранее в отношении людей, прибывающих в Нью-Йорк из 16 штатов, был введен обязательный 14-дневный карантин.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,65 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 127,6 тыс. человек, в том числе 32 040 в штате Нью-Йорк, 15 035 в штате Нью-Джерси, 8 053 в штате Массачусетс, 6 923 в штате Иллинойс и 6 649 в штате Пенсильвания.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
ТАСС: последние новости
Guardian: США скупили почти весь запас "Ремдесивира" на три месяца вперед Guardian: США скупили почти весь запас "Ремдесивира" на три месяца вперед Суд Киева объявил перерыв до 8 июля в избрании меры пресечения для Порошенко Суд Киева объявил перерыв до 8 июля в избрании меры пресечения для Порошенко Генпрокуратура Белоруссии подтвердила законность задержания Бабарико Генпрокуратура Белоруссии подтвердила законность задержания Бабарико
Комментарии 2
В мире , Эндрю Куомо , Дональд Трамп , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение