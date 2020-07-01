«Трамп отрицал серьезность ситуации»

"Президент Трамп неоднократно отрицал факты, связанные с коронавирусом, сравнивал его с гриппом, говорил, что эта вспышка вскоре пройдет, — заявил губернатор. — Он с самого начала отрицал серьезность ситуации". "Отрицать реальность бесполезно", — добавил он.

Оценивая эпидемиологическую обстановку в штате Нью-Йорк, губернатор сообщил, что в минувшие сутки от коронавируса в штате умерли 11 человек, а днем ранее -13 человек. "Это самый низкий показатель с начала пандемии", — пояснил он, выразив при этом опасения по поводу того, что рост числа заболеваний в других штатах может сказаться на Нью-Йорке.

Он сообщил, что власти штата взаимодействуют с авиакомпаниями в сборе информации о том, откуда в Нью-Йорк прибывают пассажиры. Ранее в отношении людей, прибывающих в Нью-Йорк из 16 штатов, был введен обязательный 14-дневный карантин.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,65 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 127,6 тыс. человек, в том числе 32 040 в штате Нью-Йорк, 15 035 в штате Нью-Джерси, 8 053 в штате Массачусетс, 6 923 в штате Иллинойс и 6 649 в штате Пенсильвания.