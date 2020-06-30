Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским дипломатам пригрозили расправой в США 

Вероника Полынина и ещё 1 32 минуты назад
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием расследовать угрозы, поступившие российским дипломатам после фейковых публикаций в СМИ о якобы имевших место попытках России боевикам в Афганистане денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.
«После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США. Отправили ноту в Госдепартамент с требованием провести расследование», — приводит ТАСС слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Посол напомнил, что многие американцы потеряли в Афганистане близких и друзей, поэтому «эмоции зашкаливают».
«Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании», — отметил он.
Анатолий Антонов выразил надежду на выполнение Вашингтоном своих обязательств в рамках Венской конвенции по защите дипломатических учреждений на своей территории и обеспечению безопасности персонала иностранных миссий.
Песков недипломатично высказался о ситуации со «сговором» России и талибов
Посол еще раз подчеркнул, что обвинения являются лживыми, и отметил, что опубликовавшие данную информацию СМИ «даже не потрудились обратиться в посольство за пояснениями».
По словам дипломата, «перед авторами явно стояли политические цели». Он отметил, что посольство России внесет коррективы в сотрудничество с изданиями, распространившими лживые обвинения. При этом, по словам Антонова, в США есть СМИ, которые «не клюнули на очевидную, грубо слепленную фальшивку».
«С ними мы продолжим работать», — заключил посол России в США.
26 июня, как сообщал «Рамблер», осведомленный собеседник рассказал американскому изданию The New York Times, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) якобы заплатило членам запрещенного в России движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане. Позже статью раскритиковал президент США Дональд Трамп и назвал информацию не заслуживающей доверия.
Комментарии 293
В мире , Видео , США , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Генштаб , ГРУ , Госдеп США , Талибан , ИТАР-ТАСС , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Дети поиграли на пляже и случайно убили брата
Дети поиграли на пляже и случайно убили брата
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
С этой ракетой США еще долго не смогут справиться
С этой ракетой США еще долго не смогут справиться
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
00:20
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
Происшествия
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
00:57
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
Криминал Происшествия
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
01:00
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение