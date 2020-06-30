Российским дипломатам пригрозили расправой в США 

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием расследовать угрозы, поступившие российским дипломатам после фейковых публикаций в СМИ о якобы имевших место попытках России боевикам в Афганистане денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.
«После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США. Отправили ноту в Госдепартамент с требованием провести расследование», — приводит ТАСС слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Посол напомнил, что многие американцы потеряли в Афганистане близких и друзей, поэтому «эмоции зашкаливают».
«Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании», — отметил он.
Анатолий Антонов выразил надежду на выполнение Вашингтоном своих обязательств в рамках Венской конвенции по защите дипломатических учреждений на своей территории и обеспечению безопасности персонала иностранных миссий.
Посол еще раз подчеркнул, что обвинения являются лживыми, и отметил, что опубликовавшие данную информацию СМИ «даже не потрудились обратиться в посольство за пояснениями».
По словам дипломата, «перед авторами явно стояли политические цели». Он отметил, что посольство России внесет коррективы в сотрудничество с изданиями, распространившими лживые обвинения. При этом, по словам Антонова, в США есть СМИ, которые «не клюнули на очевидную, грубо слепленную фальшивку».
«С ними мы продолжим работать», — заключил посол России в США.
26 июня, как сообщал «Рамблер», осведомленный собеседник рассказал американскому изданию The New York Times, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) якобы заплатило членам запрещенного в России движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане. Позже статью раскритиковал президент США Дональд Трамп и назвал информацию не заслуживающей доверия.