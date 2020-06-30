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Российским дипломатам пригрозили расправой после фейка о сговоре с талибами 

News.ru 1 час назад
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
Фото: Reuters
Посольство России передало в правоохранительные органы Соединённых Штатов информацию о призывах в социальных сетях «свести счёты с русскими», которые угрожают безопасности дипломатов.
Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас у нас серьёзная проблема. После того, как в прессе опубликовали лживые обвинения, в социальных сетях появились призывы «свести счёты с русскими». Передали все сведения об этом правоохранительным органам Соединённых Штатов, — сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, на которого в Facebook ссылается российское дипведомство.
Кроме того, из-за угроз была отправлена нота в госдепартамент с требованием провести расследование.
Антонов подчеркнул, что в социальных сетях негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают, особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в США. Дипломат добавил, что не у многих хватает здравого смыла осознать надуманность и провокационный характер срежиссированной русофобской кампании. Вместе с тем Антонов выразил надежду, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.
Как писал NEWS.ru, вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».
А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что фейковая информация о якобы сговоре России с афганскими талибами против американских военных используется для того, чтобы навредить действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу во время выборов. По его словам, ни в одной армии мира офицерская честь не позволит, чтобы воины одной страны подговаривали террористов другой на уничтожение представителей третьей. Джабаров добавил, что когда россияне работали с американцами в Сирии, напротив, помогали друг другу в трудную минуту.
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Комментарии 1
В мире , США , Владимир Джабаров , Дмитрий Песков , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Госдеп США , Талибан , Совет Федерации , Washington Post , New York Times
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