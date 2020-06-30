Раскрыты подробности китайского закона для Гонконга

Власти Китая опубликовали принятый сегодня закон о национальной безопасности Гонконга . Подробности нормативного акта, вступающего в силу с 1 июля, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Новый закон позволит КНР вести следствие внутри автономного региона: там будет создано представительство китайских органов госбезопасности . Наказание за терроризм, предусмотренное по нему — от трех лет тюрьмы до пожизненного тюремного заключения. Группы, обвиненные в попытке свержения государственного строя, могут подвергаться штрафам, а любым гражданам, осужденным по подобным статьям, будет запрещено занимать любые государственные должности.

При этом понимание того, что такое терроризм и создание угрозы для государственной безопасности, будет расширено. В частности, к этому будет относиться нанесение ущерба определенным средствам передвижения и оборудованию.

О том, что власти Китая приняли нашумевший закон, стало известно ранее 30 июня. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам , которая заняла должность после одобрения Пекина, согласилась с потребностью региона в этом законе.

26 июня сообщалось, что США вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыву автономии Гонконга».

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая 1 июля 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.