Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объявлены подробности нового китайского закона для Гонконга 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты подробности китайского закона для Гонконга
Фото: Reuters
Власти Китая опубликовали принятый сегодня закон о национальной безопасности Гонконга. Подробности нормативного акта, вступающего в силу с 1 июля, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Новый закон позволит КНР вести следствие внутри автономного региона: там будет создано представительство китайских органов госбезопасности. Наказание за терроризм, предусмотренное по нему — от трех лет тюрьмы до пожизненного тюремного заключения. Группы, обвиненные в попытке свержения государственного строя, могут подвергаться штрафам, а любым гражданам, осужденным по подобным статьям, будет запрещено занимать любые государственные должности.
При этом понимание того, что такое терроризм и создание угрозы для государственной безопасности, будет расширено. В частности, к этому будет относиться нанесение ущерба определенным средствам передвижения и оборудованию.
О том, что власти Китая приняли нашумевший закон, стало известно ранее 30 июня. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам, которая заняла должность после одобрения Пекина, согласилась с потребностью региона в этом законе.
26 июня сообщалось, что США вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыву автономии Гонконга».
Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.
Гонконг вернулся в состав Китая 1 июля 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
Раскрыто содержание записки Путина для девушки подо Ржевом Раскрыто содержание записки Путина для девушки подо Ржевом Раскрыта судьба разбившего машину ФСО у Красной площади солдата Раскрыта судьба разбившего машину ФСО у Красной площади солдата В США заметили расхождения в действиях ГРУ и официальной политике России В США заметили расхождения в действиях ГРУ и официальной политике России
Комментарии
В мире , Кэрри Лам , ФСБ , Reuters , Гонконг , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского
00:28
Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского
Политика
Раскрыта судьба разбившего машину ФСО солдата на параде
00:17
Раскрыта судьба разбившего машину ФСО солдата на параде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение