Ближний Восток на «критическом пороге» пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что Ближний Восток находится на "критическом пороге" пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари.

Он сообщил, что в регионе было зарегистрировано более миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Речь идет о 22 странах, охватывающих регион Восточного Средиземноморья от Марокко до Пакистана, уточняет The Guardian. Более 80% всех смертей в ближневосточном регионе были зарегистрированы в пяти странах: Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.

"Количество случаев, зарегистрированных только в июне, превышает общее количество случаев, зарегистрированных в течение четырех месяцев после первого зарегистрированного случая в регионе 29 января", — уточнил представитель ВОЗ.

По его словам, резкий рост количества зафиксированных случаев связан с увеличением тестирования, а также отменой в последние недели во многих странах региона ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением SARS-CoV-2.