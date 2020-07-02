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ВОЗ: Ближний Восток находится на «критическом пороге» пандемии COVID-19 

Российская Газета и ещё 36 10 минут назад
Ближний Восток на «критическом пороге» пандемии
Фото: ТАСС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что Ближний Восток находится на "критическом пороге" пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари.
Он сообщил, что в регионе было зарегистрировано более миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Речь идет о 22 странах, охватывающих регион Восточного Средиземноморья от Марокко до Пакистана, уточняет The Guardian. Более 80% всех смертей в ближневосточном регионе были зарегистрированы в пяти странах: Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.
"Количество случаев, зарегистрированных только в июне, превышает общее количество случаев, зарегистрированных в течение четырех месяцев после первого зарегистрированного случая в регионе 29 января", — уточнил представитель ВОЗ.
По его словам, резкий рост количества зафиксированных случаев связан с увеличением тестирования, а также отменой в последние недели во многих странах региона ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением SARS-CoV-2.
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В мире , Наука и техника , ВОЗ , The Guardian
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