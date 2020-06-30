Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США работают над расширением санкций против Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Вашингтон работает над новым пакетом санкций в рамках так называемого "закона Цезаря", но даты введения очередных рестрикций пока нет, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Мы работаем активно над новым пакетом дополнительных санкций, но пока я не могу анонсировать дату их введения. Мы считаем, что важно сохранять давление на режим", — сказал Джеффри в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, когда стоит ждать расширения антисирийских санкций в рамках закона Цезаря.
Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии 13
В мире , Ближний Восток , Видео , Конфликты , США , Башар Асад , Валид Муаллем , Дональд Трамп , МИД , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Вот тебе и 18»: Рудковская подарила сыну черный Porsche
«Вот тебе и 18»: Рудковская подарила сыну черный Porsche
В Польше наткнулись на останки сотни детей
В Польше наткнулись на останки сотни детей
Германии стало тесно в рамках Европы?
Германии стало тесно в рамках Европы?
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Российские ученые раскрыли новые данные о коронавирусе
00:53
Российские ученые раскрыли новые данные о коронавирусе
Общество
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
03:30
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение