Вашингтон работает над новым пакетом санкций в рамках так называемого "закона Цезаря", но даты введения очередных рестрикций пока нет, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Мы работаем активно над новым пакетом дополнительных санкций, но пока я не могу анонсировать дату их введения. Мы считаем, что важно сохранять давление на режим", — сказал Джеффри в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, когда стоит ждать расширения антисирийских санкций в рамках закона Цезаря.
Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.