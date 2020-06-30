При этом он отметил, что Москва Анкара стремятся прекратить кровопролитие в зоне конфликта в Ливии, а Франция негласно поддерживает вооруженные формирования фельдмаршала Халифы Хафтара.

Чавушоглу считает, что действия Франции в Ливии разрушительны. Он подчеркнул, что Анкара, напротив, с самого начала пыталась помочь обеспечить стабильность в стране.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что единственный способ решить конфликт в Ливии — немедленно прекратить огонь и решать вопросы на основе переговорного процесса. Он также настоял на том, чтобы воюющие друг с другом Ливийская национальная армия (ЛНА) и правительство национального согласия (ПНС) немедленно прекратили огонь.