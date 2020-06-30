Кража личности: как подделывают тесты на антитела

Федеральное бюро расследований опубликовало предупреждение о мошенниках, которые прикрываются поддельными тестами на антитела к COVID-19. Сообщается, что злоумышленники таким образом не только зарабатывают на контрафакте, но и похищают персональные данные покупателей с целью кражи личности или последующей перепродажи.

ФБР США предупредило о мошенниках, которые зарабатывают на пандемии коронавируса, сообщает New York Times. Сообщается, что злоумышленники продают поддельные тесты на антитела к COVID-19 с целью похитить персональную информацию покупателя, чтобы в дальнейшем использовать ее для кражи личности или мошенничества с медицинской страховкой.

Пр данным бюро, фейковые тесты на антитела, результаты которого могут не соответствовать действительности, продаются в социальных сетях и в электронных письмах, а также по телефону. Мошенники утверждают, что эти тесты были официально одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а затем предлагают приобрести их с большой скидкой или вовсе отдают бесплатно.

Дело в том, что их не интересуют деньги, полученные от продаж — злоумышленники охотятся за личными данными жертв.

Они убеждают клиента в том, что сотрудничают с государственными органами, а затем выманивают у него персональную информацию, в том числе имя, дату рождения, номер социального страхования и медицинского полиса. В дальнейшем эти данные могут быть проданы на черном рынке или использованы для последующих мошеннических схем.

В ФБР рекомендуют проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем делать тест на антитела к коронавирусу в домашних условиях. Кроме того, не стоит делиться своими персональными данными с незнакомыми людьми, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Начиная с апреля текущего года, мошенники активно эксплуатируют пандемию COVID-19, играя на страхах и неуверенности людей.

Их схемы могут быть разными, но они объединены единой целью — заработать на коронавирусе как можно больше.

На прошлой неделе стало известно о том, что некоторые мошенники притворяются представителями местных органов здравоохранения, которые совершают обзвоны заразившихся COVID-19. Выдавая себя за врачей, они пытаются по телефону выманить личные данные жертв. Кроме того, иногда они отправляют на электронные адреса вредоносные ссылки, переход по которым чреват заражением компьютера.

В начале июня в США предупреждали о многочисленных случаях обмана, связанных с фейковыми государственными выплатами. Так, злоумышленники делали рассылки, в которых утверждали, что налогоплательщикам положена компенсация за время, проведенное в карантине. Для ее получения нужно было заполнить анкету, в которую вносились персональные данные, впоследствии пересылаемые мошенникам.