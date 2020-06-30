Украинский премьер назвал условие своей отставки 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия, при которых он уйдет в отставку. Об этом он рассказал в интервью украинской службе «Би-Би-Си».

По его словам, он сделает это добровольно, если об отставке попросит президент Украины Владимир Зеленский , парламент страны или ее народ. Премьер не уточнил, в каком формате должно пройти народное волеизъявление о его отставке.

Он добавил, что правительство почти завершило реформу децентрализации и перешло на финальный этап, который касается выборов местных советов. Шмыгаль надеется, что эпидемиологическая ситуация позволит провести осенью местные выборы и обновить власть на этом уровне.