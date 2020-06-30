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Украинский премьер назвал условие своей отставки 

Lenta.ru 1 час назад
Украинский премьер назвал условие своей отставки
Фото: страница Дениса Шмыгаля в Facebook
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия, при которых он уйдет в отставку. Об этом он рассказал в интервью украинской службе «Би-Би-Си».
По его словам, он сделает это добровольно, если об отставке попросит президент Украины Владимир Зеленский, парламент страны или ее народ. Премьер не уточнил, в каком формате должно пройти народное волеизъявление о его отставке.
Он добавил, что правительство почти завершило реформу децентрализации и перешло на финальный этап, который касается выборов местных советов. Шмыгаль надеется, что эпидемиологическая ситуация позволит провести осенью местные выборы и обновить власть на этом уровне.
4 марта Верховная Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. В составе правительства сменилось десять министров. Свои посты сохранили четверо чиновников: вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения отсутствием эффективности и результативности.
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Комментарии 1
В мире , Михаил Федоров , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Верховная Рада , BBC News
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