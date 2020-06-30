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Парламент Китая принял закон о нацбезопасности Гонконга 

Версия и ещё 10 3 часа назад
Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга
Фото: Reuters
Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) был одобрен закон по национальной безопасности Гонконга. Об этом стало известно из сообщения агентства Синьхуа.
Принятие документа состоялось в ходе завершившейся сегодня 20-й сессии Постоянного комитета. Сам документ будет включён в содержание приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Известно, что Си Цзиньпин, занимающий пост председателя КНР, в свою очередь, поставил подпись под указом, в соответствии с которым закон вступает в силу с 30 июня.
Сообщается, что в данном документе оговорены ключевые обязательства центрального правительства Китая, которые распространяются на вопросы, связанные с обеспечением национальной безопасности, а также конституционной ответственности Гонконга за её укрепление и поддержание. В сообщении информагентства говорится, что документом устанавливается наказание за совершение таких преступлений, которые расцениваются в качестве сепаратизма, попыток подрыва государственной власти, терроризма и вступления в сговор с иностранными государствами или антикитайскими силами за пределами страны.
Стоит отметить, что находясь ещё на стадии обсуждения предлагаемый законопроект спровоцировал шквал критики и недовольства со стороны сторонников антиправительственных сил Гонконга, а также многих чиновников на Западе. Они не раз заявляли о том, что предлагаемый проект закона оказывает подрывное влияние на автономию, которой обладает специальный административный район.
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Комментарии 1
В мире , Си Цзиньпин , Синьхуа , Гонконг , Китай
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