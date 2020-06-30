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Партию Трампа обвинили в «токсичной партизанской войне» 

Lenta.ru 1 час назад
Партию Трампа обвинили в «токсичной партизанской войне»
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Члены Республиканской партии, представителем которой является и действующий президент США Дональд Трамп, уже несколько месяцев бойкотируют встречи разведывательного комитета палаты представителей Конгресса и фактически ведут партизанскую войну. В этом их обвинила Демократическая партия, пишет Politico.
Как отмечает издание, демократы жалуются, что республиканцы практически не принимают участия в заседаниях комитета с момента введения в США ограничений из-за распространения коронавируса. С начала марта все встречи, которые раньше проводились в секретном помещении в Капитолии, были переведены в онлайн-режим. Однако представители партии Трампа за это время подключились к эфиру лишь однажды, 28 апреля, причем из восьми республиканцев-членов комитета это сделал только один — Джон Ретклифф (John Ratcliffe). Всего комитет провел как минимум семь встреч, уточняет Politico.
По мнению Демпартии, подобное поведение республиканцев можно расценивать как своеобразную токсичную партизанскую войну, которая делает невозможной полноценную работу комитета. «Это выглядит совершенно контрпродуктивным с их стороны. Это выглядит довольно по-детски, но я надеюсь, что они одумаются», — заявил председатель разведывательного комитета палаты представителей Адам Шифф (Adam Schiff).
Представители Республиканской партии в свою очередь объясняют свой отказ принимать участие в заседаниях беспокойством по поводу вопросов безопасности. По их мнению, информация, которая обсуждается на подобных встречах, отличается высокой секретностью и важностью, а онлайн-формат не может гарантировать должный уровень ее защиты.
«Это все можно взломать. Почему мы должны подвергать себя такому риску?» — отметил входящий в комитет республиканец Бред Венстрап (Brad Wenstrup). Его поддержал другой представитель партии Крис Стюарт (Chris Stewart), отметив, что действия республиканцев не стоит рассматривать как попытку нарушить работу комитета. «Я действительно не думаю, что это бойкот. Это совершенно не нечто спланированное. Я бы сказал, что у нас просто есть опасения относительно формата», — пояснил он.
В то же время, отмечает Politico, члены разведывательного комитета от Республиканской партии бойкотировали заседания и до начала эпидемии коронавируса в США. Так, в феврале они отказались участвовать в слушаниях, посвященных новым технологиям и национальной безопасности.
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Комментарии
В мире , Крис Стюарт , Адам Шифф , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , США
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