Украинцы больше не доверяют Зеленскому 

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Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», украинский аналитический Центр Разумкова и представительство немецкого Фонда Фридриха Науманна на Украине провели опрос об уровне доверия различным украинским политическим деятелям.

«Всем политикам респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие», — отмечают в Центре Разумкова.

Результаты опроса свидетельствуют, что уровень недоверия Зеленскому среди населения Украины составляет 51%. 41% украинцев доверяют Зеленскому, что делает его политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения.