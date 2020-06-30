Украинцы больше не доверяют Зеленскому 

Большая часть граждан Украины не доверяет президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», украинский аналитический Центр Разумкова и представительство немецкого Фонда Фридриха Науманна на Украине провели опрос об уровне доверия различным украинским политическим деятелям.
«Всем политикам респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие», — отмечают в Центре Разумкова.
Результаты опроса свидетельствуют, что уровень недоверия Зеленскому среди населения Украины составляет 51%. 41% украинцев доверяют Зеленскому, что делает его политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения.
Тем временем уровень доверия председателю Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову составляет 32%, а уровень недоверия — 48%, одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — 22% и 67% соответственно, лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку — 18% и 70% соответственно, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко — 17% и 77% соответственно, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 14% и 79% соответственно.