Зеленский обратился к украинцам с призывом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страну готовиться ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНИАН.

Темпы распространения заболевания он назвал стремительными. Уточняется, что в некоторых регионах пациентами с коронавирусом занято до 70 процентов коек в медицинских учреждениях. Правительство выделит дополнительные средства на подготовку больниц и откажется от возобновления работы детских лагерей.

«Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — сказал Зеленский.

На Украине по состоянию на утро 30 июня выявлено 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 пациентов умерли, 88 выздоровели. Сейчас в стране коронавирус в активной форме выявлен более чем у 24 тысяч человек.

27 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за «угрозы развития эпидемии в гиперболическом масштабе» в отдельных городах и регионах страны могут вновь остановить работу метро и другого общественного транспорта.