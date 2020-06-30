Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса 

Lenta.ru и ещё 4 40 минут назад
Зеленский обратился к украинцам с призывом
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страну готовиться ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНИАН.
Темпы распространения заболевания он назвал стремительными. Уточняется, что в некоторых регионах пациентами с коронавирусом занято до 70 процентов коек в медицинских учреждениях. Правительство выделит дополнительные средства на подготовку больниц и откажется от возобновления работы детских лагерей.
«Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — сказал Зеленский.
На Украине по состоянию на утро 30 июня выявлено 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 пациентов умерли, 88 выздоровели. Сейчас в стране коронавирус в активной форме выявлен более чем у 24 тысяч человек.
27 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за «угрозы развития эпидемии в гиперболическом масштабе» в отдельных городах и регионах страны могут вновь остановить работу метро и другого общественного транспорта.
Правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
Путин обратится к россиянам Путин обратится к россиянам Почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции Почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Правительство Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Объятия Путина и Лукашенко попали на видео
00:28
Объятия Путина и Лукашенко попали на видео
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение