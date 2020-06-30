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На Украине женщину ударила молния через розетку 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
На Украине женщину ударила молния через розетку
Фото: РИА Новости
Жительницу украинского села Малые Передремихи ударила молния через розетку, сообщает ИА "НСН".
Во время грозы 37-летняя женщина выключила электронные приборы и села на кровать, позади которой находилась розетка. Молния ударила ее в спину.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас ее состояние улучшилось.
Ранее в Новосибирской области 25-летний мужчина скончался после попадания в него молнии. Инцидент произошел в рабочем поселке Коченево.
До этого аналогичный случай произошел в Дмитровском районе Московской области.
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В мире , Происшествия , Национальная Служба Новостей
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