На Украине женщину ударила молния через розетку 

Жительницу украинского села Малые Передремихи ударила молния через розетку, сообщает ИА "НСН".
Во время грозы 37-летняя женщина выключила электронные приборы и села на кровать, позади которой находилась розетка. Молния ударила ее в спину.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас ее состояние улучшилось.
Ранее в Новосибирской области 25-летний мужчина скончался после попадания в него молнии. Инцидент произошел в рабочем поселке Коченево.
До этого аналогичный случай произошел в Дмитровском районе Московской области.