У офиса Зеленского протестуют шахтеры

Шахтеры собрались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием погашения задолженности по зарплате, передает РИА "Новости".

Горняки с востока и запада Украины стоят на площади перед зданием президентского офиса, стучат касками, требуя, чтобы к ним вышел лично Зеленский.

Среди требований шахтеров — погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты, которая по состоянию на 1 июля достигнет около $45 млн, увольнение председателя профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса , действия которого, по их мнению, привели к искусственному кризису в энергетике и привлечение его к уголовной ответственности.

Кроме того, митингующие выступают за запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии, возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывод шахт из простоя и обеспечения их стабильной работы.