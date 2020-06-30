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Украинские шахтеры митингуют перед зданием офиса Зеленского 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
У офиса Зеленского протестуют шахтеры
Фото: РИА Новости
Шахтеры собрались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием погашения задолженности по зарплате, передает РИА "Новости".
Горняки с востока и запада Украины стоят на площади перед зданием президентского офиса, стучат касками, требуя, чтобы к ним вышел лично Зеленский.
Среди требований шахтеров — погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты, которая по состоянию на 1 июля достигнет около $45 млн, увольнение председателя профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса, действия которого, по их мнению, привели к искусственному кризису в энергетике и привлечение его к уголовной ответственности.
Кроме того, митингующие выступают за запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии, возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывод шахт из простоя и обеспечения их стабильной работы.
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В мире , Владимир Зеленский , Андрей Герус , Верховная Рада , РИА Новости
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