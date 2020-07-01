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СБ ООН после трехмесячных переговоров принял резолюцию по коронавирусу 

ТАСС и ещё 15 2 часа назад
СБ ООН приняла резолюцию по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам сотрудничества с целью борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС источник во всемирной организации.
Главной целью резолюции стала поддержка озвученного в марте призыва генерального секретаря ООН "к всеобщему и незамедлительному прекращению огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении" Совбеза.
Документ, предложенный Францией и Тунисом, находился на рассмотрении СБ ООН с апреля. По словам дипломатов, основные разногласия возникли между делегациями США и Китая. В итоге по настоянию Вашингтона из текста исчезло упоминание о роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом. В нем также не называется страна происхождения инфекции.
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В мире , Совбез ООН , ООН , ВОЗ
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