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В Испании задержан россиянин за незаконное изготовление лекарств 

ТАСС 1 час назад
В Испании задержали россиянина
Фото: РИА Новости
Гражданская гвардия Испании задержала 59-летнего гражданина России, который занимался незаконным производством медицинских препаратов. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов.
По их информации, операция прошла в автономном сообществе Астурия. "Сотрудники [гражданской гвардии] установили, что [россиянин] В. С. занимался домашним производством предполагаемых лекарств для потребления людей в своем доме, которые продавал в Астурии, Аликанте и России, — говорится в пресс-релизе. — После того, как были взяты показания у нескольких свидетелей,
было установлено, что этот человек занимался производством и распространением незаконных медицинских препаратов на национальном и, скорее всего, на международном уровне".
Полицейские заявили, что у подозреваемого не было необходимых документов для занятия данным видом деятельности. "В ходе расследования также было установлено, что незаконные лекарства изготовлялись с использованием сельскохозяйственных активных компонентов, — отмечается в пресс-релизе. — Поддельные лекарства продавались по цене €60-80". Также было заведено расследование в отношении двух женщин.
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Комментарии
В мире , Происшествия , МВД , Испания
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