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Председатель Нацбанка Украины уволился из-за «давления» 

News.ru и ещё 14 10 минут назад
Председатель Нацбанка Украины уволился из-за «давления»
Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку по собственному желанию из-за постоянного «политического давления». Заявление глава банка подал президенту.
Смолий объяснил свой уход невозможностью работать из-за «систематического давления», которое осуществляется на протяжении «длительного времени», озвучила позицию руководителя пресс-служба Нацбанка.
"Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами", — говорится в заявлении Смолия.
Он добавил, что своей отставкой хочет «предостеречь» от дальнейших попыток «попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине».
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий обсудил в мае прошлого года с новым президентом страны Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом. Кроме того, в рамках первой встречи они отметили важность независимости НБУ.
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В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Яков Смолий , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
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