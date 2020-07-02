Председатель Нацбанка Украины уволился из-за «давления» 

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Председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку по собственному желанию из-за постоянного «политического давления». Заявление глава банка подал президенту.

Смолий объяснил свой уход невозможностью работать из-за «систематического давления», которое осуществляется на протяжении «длительного времени», озвучила позицию руководителя пресс-служба Нацбанка.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами", — говорится в заявлении Смолия.

Он добавил, что своей отставкой хочет «предостеречь» от дальнейших попыток «попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине».