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Глава Нацбанка Украины подал в отставку 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
Глава Нацбанка Украины подал в отставку
Фото: Национальный банк Украины
Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что подал в отставку в связи с длительным «систематическим политическим давлением».
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной… обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами», — сказал Смолий.
По его словам, таким образом он намерен «предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы» НБУ.
В январе глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева уничтожила банковскую систему страны.
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В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Валерия Гонтарева , Яков Смолий , Виктор Медведчук
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