Глава Нацбанка Украины подал в отставку 

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Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что подал в отставку в связи с длительным «систематическим политическим давлением».

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной… обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами», — сказал Смолий.

По его словам, таким образом он намерен «предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы» НБУ.