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В Южной Корее выявили 43 новых случая COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
В Южной Корее выявили 43 новых случая COVID-19
Фото: AP Photo / Ahn Young-joon
Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12800, выздоровели 11537, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня — 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC, 23 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 20 завезены из-за границы. По семь случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо и Сеуле, остальные по всей стране. 13 зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 108 человек, общее число выздоровевших выросло до 11537, что составляет 90,1%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,27 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1583 случая завезли из-за границы, из них примерно 77% — южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 724 зараженных.
В Сеуле уже 210 человек заразились на фирме сырья для биодобавок, ещё 31 заболевшего обнаружили среди прихожан одной из церквей в районе Кванак. Всего в церкви около двух тысяч верующих, карантинные власти в связи с этими случаями проверили на коронавирус уже около 1600 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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