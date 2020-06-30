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Старейшая АЭС Франции окончательно прекратила работу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 27 минут назад
Старейшая АЭС Франции окончательно прекратила работу
Фото: РИА Новости
Второй и последний реактор старейшей атомной электростанции «Фессенхайм» на западе Франции полностью прекратил работу в соответствии с решением правительства страны, сообщил французский энергетический концерн EDF.
Таким образом власти Франции пошли навстречу многолетним требованиям Германии и Швейцарии, настаивавшим на прекращении работы АЭС, которая находится в регионе Эльзас близ границы с ФРГ, передает Deutsche Welle.
В частности, Германия часто отмечала сбои в работе станции и указывала на возможную угрозу подземных толчков в долине Верхнего Рейна, где сохраняется сейсмическая активность при небольшой магнитуде.
Отмечается, что демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и будет продолжаться до 2040 года.
Ранее Париж обещал выплатить не менее 446 млн евро в качестве компенсации за закрытие станции, против которого резко выступали профсоюзы. В регионе планируется открыть технопарк, для чего предусмотрен 1 млн евро.
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Комментарии
В мире , Deutsche Welle , Германия , Франция , Швейцария
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