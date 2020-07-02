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Джонни Депп побоялся прослыть наркоманом и нарушил постановление суда 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Джонни Депп нарушил постановление суда
Фото: Reuters
Актер Джонни Депп нарушил постановление суда, отказавшись предоставить личную переписку в рамках иска знаменитости против издания The Sun. Об этом сообщает Variety.
Ранее The Sun опубликовало материал о том, что Депп применял насильственные действия по отношению к супруге под воздействием экстази и алкогольных напитков. Издание ссылалось на утверждения актрисы Эмбер Херд.
Адвокаты The Sun попросили судью прекратить дело, так как актер, обвиняющий издание в клевете, не предоставил переписку, в которой якобы подтверждаются слова Херд. Отмечается, что Депп писал сообщения своему помощнику, через которого пытался получить наркотические вещества. Если информация подтвердится, это может сильно пошатнуть позицию актера в деле против супруги, пишет издание.
В свою очередь, адвокат актера Дэвид Шерборн заявил, что личная переписка не имеет отношения к утверждениям Херд.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.
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Комментарии
В мире , Шоу-бизнес , Джонни Депп
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