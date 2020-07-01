США оставили Европу без лекарства от COVID-19

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США скупили 90% запаса препарата от COVID-19 

Моя Москва.онлайн и ещё 6 51 минуту назад
США скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир» у компании Gilead Sciences, который эффективно применяется при лечении COVID-19.
Таким образом, США ограничили Великобританию и страны Европы в доступе к лекарству, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.
Отмечается, что первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня Соединенные Штаты скупили около 500 тысяч доз.
Старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл считает, что продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса должна регулироваться, а также и лицензироваться.
Ранее клинические испытания препарата «Ремдесивир» показали его эффективность в лечении коронавируса.
Препарат был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19.
Моя Москва.онлайн: последние новости
Порошенко обратился к Зеленскому в суде Порошенко обратился к Зеленскому в суде Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского Посол Белоруссии рассказал о предложениях РФ по углублению интеграции Посол Белоруссии рассказал о предложениях РФ по углублению интеграции
В мире , Видео , Другое , Gilead Sciences , The Guardian , РИА Новости , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кэти Перри призналась в желании убить себя
Кэти Перри призналась в желании убить себя
Автономную зону в Сиэтле решили зачистить
Автономную зону в Сиэтле решили зачистить
На Камчатке «Панцирь-С» отразили «удар» с воздуха
На Камчатке «Панцирь-С» отразили «удар» с воздуха
Российский город получил новые реанимобили
Российский город получил новые реанимобили
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
«Гасконцев прислал!»: Волочкова заклеймила губернатора
00:40
«Гасконцев прислал!»: Волочкова заклеймила губернатора
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение