США оставили Европу без лекарства от COVID-19

США скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир» у компании Gilead Sciences, который эффективно применяется при лечении COVID-19.
Таким образом, США ограничили Великобританию и страны Европы в доступе к лекарству, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.
Отмечается, что первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня Соединенные Штаты скупили около 500 тысяч доз.
Старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл считает, что продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса должна регулироваться, а также и лицензироваться.
Ранее клинические испытания препарата «Ремдесивир» показали его эффективность в лечении коронавируса.
Препарат был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19.