США оставили Европу без лекарства от COVID-19

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Таким образом, США ограничили Великобританию и страны Европы в доступе к лекарству, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Отмечается, что первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня Соединенные Штаты скупили около 500 тысяч доз.

Старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл считает, что продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса должна регулироваться, а также и лицензироваться.

Ранее клинические испытания препарата «Ремдесивир» показали его эффективность в лечении коронавируса.

Препарат был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19.