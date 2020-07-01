США оставили Европу без лекарства от COVID-19

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«Европе не осталось»: США скупили препарат от COVID-19 

Ирина Лебедева и ещё 7 35 минут назад
Америка закупила около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», который производит калифорнийская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца, — сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Guardian. Это означает, что другим странам лекарства просто не досталось.
«Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось", — говорит старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.
Он настаивает на том, что продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса должна регулироваться и лицензироваться. В таком случае, когда вопрос с интеллектуальной собственностью на препарат будет решен, Великобритания могла бы покупать дженерики в Бангладеше и Индии, где патент Gilead не признается.
В США оценили эффективность вакцины от коронавируса
«Ремдесивир» изначально разработан для лечения лихорадки Эбола. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Но его клинические испытания доказали, что он помогает и при коронавирусе.
Заболевшим COVID-19 назначают пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.
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В мире , Видео , Другое , Gilead Sciences , РИА Новости , США
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