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Раскрыто отношение принца Уильяма к женитьбе принца Гарри на Меган Маркл 

Lenta.ru и ещё 13 10 минут назад
Раскрыто отношение принца Уильяма к женитьбе брата
Фото: Toby Melville - WPA Pool / Getty Images
Принц Уильям отговаривал принца Гарри от женитьбе на актрисе Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на книгу Энди Тиллетта и Дилана Ховарда «Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров».
Отмечается, что герцог Кембриджский считал отношения младшего брата с Маркл несерьезными. Он утверждал, что актриса не подходящая партия принцу Гарри, пишут авторы. С принцем Уильямом соглашалась и его супруга Кейт Миддлтон.
Ранее британский биограф Роберт Лейси заявил, что разлад между принцем Гарри, герцогом Сассекским, и его братом Уильямом, герцогом Кембриджским, произошел полтора года назад, когда Уильям предостерег младшего брата от стремительно развивающихся отношений с Меган Маркл.
Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с Уильямом в прошлом году в документальном фильме «Гарри и Меган: Путешествие по Африке». «Происходит всякое, это неизбежно. Но мы остаемся братьями и всегда ими будем. Однако на данный момент мы идем разными путями», — заявил герцог Сассекский.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.
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Комментарии 8
В мире , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Роберт Лейси , принц Уильям
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