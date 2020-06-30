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Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области 

ТАСС и ещё 13 24 минуты назад
Президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату.
Позже главы государств планируют провести отдельную встречу. В частности, Лукашенко ранее говорил, что намерен в ближайшее время обсудить с Путиным ситуацию с вмешательством извне в белорусские президентские выборы, которые пройдут 9 августа.
Инициаторами возведения монумента подо Ржевом, где советские воины вели ожесточенные бои с захватчиками, выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина — 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Проект реализовало РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы. Помимо самого памятника, мемориальный комплекс также включает в себя павильон, где можно ознакомиться с историями тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу.
При создании Ржевского мемориала Тверская область взяла на себя расходы на благоустройство: на территории комплекса было высажено более 1,5 тыс. саженцев, проведено электричество, установлены таблички и указатели. 9 мая 2020 года после ремонта был сдан участок дороги Москва — Рига — Хорошево у мемориала, дорога была расширена до четырех полос, оборудованы съезды и выезды с территории комплекса.
Как сообщал ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, мемориал был готов еще в апреле, однако в связи с пандемией коронавируса было решено отложить церемонию его открытия.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Политика , СНГ , Андрей Коробцов , Владимир Мединский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минкультуры , Российское военно-историческое общество , Ржев , Тверская Область
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