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Путин и Лукашенко обнялись подо Ржевом 

Алиса Селезнёва и ещё 13 26 минут назад
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориал Советскому солдату подо Ржевом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, при встрече белорусский и российский лидеры обнялись.
В ходе церемонии открытия они возложили цветы к памятнику, а также пообщались с ветеранами.
«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вмешательство «российских кукловодов» в белорусскую предвыборную кампанию.
В мире , Видео , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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