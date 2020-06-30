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По данным издания, при встрече белорусский и российский лидеры обнялись.

В ходе церемонии открытия они возложили цветы к памятнику, а также пообщались с ветеранами.

«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вмешательство «российских кукловодов» в белорусскую предвыборную кампанию.