Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориал Советскому солдату подо Ржевом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, при встрече белорусский и российский лидеры обнялись.
В ходе церемонии открытия они возложили цветы к памятнику, а также пообщались с ветеранами.
«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вмешательство «российских кукловодов» в белорусскую предвыборную кампанию.