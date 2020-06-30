Зеленского назвали последним президентом Украины 

Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский — последним президентом. Об этом говорится в заявлении депутата Верховной рады, сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича.
Политик напомнил, что на выборах Зеленского поддержало 73% избирателей, однако сейчас украинцы разочаровались в действиях власти.
«Сегодня страной руководят временщики, которые ничего не соображают в хозяйствовании. Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них», — отметил он.
По мнению Рабиновича, президент Украины не знает, что делать с государством.
«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: «Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой…». И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту», — заключил парламентарий.
«Рамблер» писал, что ранее участники митинга в Киеве потребовали отставки Зеленского, защиты конституционных прав граждан и прекращения избиений журналистов и активистов.