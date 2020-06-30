Зеленского назвали последним президентом Украины 

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Политик напомнил, что на выборах Зеленского поддержало 73% избирателей, однако сейчас украинцы разочаровались в действиях власти.

«Сегодня страной руководят временщики, которые ничего не соображают в хозяйствовании. Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них», — отметил он.

По мнению Рабиновича, президент Украины не знает, что делать с государством.

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: «Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой…». И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту», — заключил парламентарий.

«Рамблер» писал, что ранее участники митинга в Киеве потребовали отставки Зеленского, защиты конституционных прав граждан и прекращения избиений журналистов и активистов.