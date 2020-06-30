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Далай-лама презентовал вторую песню дебютного альбома 

Газета.Ru 35 минут назад
Далай-лама презентовал вторую песню своего альбома
Фото: Reuters
Лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама презентовал вторую песню для своего дебютного музыкального альбома Inner World ("Внутренний мир"). Новую композицию можно послушать на его YouTube-канале.
Композиция получила название One of My Favorite Prayers ("Одна из моих любимых молитв").
Первый сингл — Compassion ("Сострадание") — дебютного альбома Далай-лама опубликовал в начале июня. Выход альбома Inner World, в который войдут 11 треков, запланирован на 6 июля — в этот день далай-лама отпразднует 85-летие. Прибыль от продажи диска пойдет на благотворительные цели.
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