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Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом 

Lenta.ru и ещё 1 18 минут назад
«Глупая и дура»: Трамп унизил Меркель и Мэй
Фото: Yves Herman / Reuters
Президент США Дональд Трамп позволял себе оскорбительные высказывания в адрес иностранных коллег в ходе засекреченных телефонных переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. А бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй он счел дурой, раскритиковав ее бесхарактерность в отношении Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.
В ходе разговоров глава Белого дома унижал Мэй и Меркель и совершал жестокие нападки. Как отмечает один из собеседников агенства, речи лидера США были «почти садистскими и издевательскими».
Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
В то же время российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган часто «переигрывали» американского коллегу в телефонных разговорах. Анонимные чиновники Белого дома и сотрудники американской разведки заявили, что Трамп «систематически был не готов к обсуждению серьезных вопросов» и часто «бредил». Из-за этого высокопоставленные чиновники пришли к выводу, что действующий президент представляет угрозу для национальной безопасности страны.
«Наибольшую жесткость он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — заключил источник.
Ранее в эфире ABC News бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Трампа «потрясающе неосведомленным» человеком, которым легко манипулировать. Путина он охарактеризовал как умного и жесткого человека, который не видит в Трампе серьезного противника и может «сыграть его [Трампа] как на скрипке».
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Комментарии
В мире , США , Реджеп Эрдоган , Джон Болтон , Тереза Мэй , Ангела Меркель , Скотт Моррисон , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , НАТО , телеканал АВС , Германия , Великобритания
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