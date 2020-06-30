«Глупая и дура»: Трамп унизил Меркель и Мэй

Президент США Дональд Трамп позволял себе оскорбительные высказывания в адрес иностранных коллег в ходе засекреченных телефонных переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

В ходе разговоров глава Белого дома унижал Мэй и Меркель и совершал жестокие нападки. Как отмечает один из собеседников агенства, речи лидера США были «почти садистскими и издевательскими».

В то же время российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган часто «переигрывали» американского коллегу в телефонных разговорах. Анонимные чиновники Белого дома и сотрудники американской разведки заявили, что Трамп «систематически был не готов к обсуждению серьезных вопросов» и часто «бредил». Из-за этого высокопоставленные чиновники пришли к выводу, что действующий президент представляет угрозу для национальной безопасности страны.

«Наибольшую жесткость он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — заключил источник.