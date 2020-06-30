Соперник Лукашенко оценил влияние России на выборы

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Он выразил надежду, что Москва будет выступать за то, чтобы законы в союзном государстве соблюдались. Политик заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз

Цепкало добавил, что небольшие государства очень зависят от мнения о них окружающих государств, а инвестиционный климат напрямую и сильно зависит от репутации.

«Надо показывать видимость хотя бы законных действий для своих граждан», — сказал он.

24 июня бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало подал документы на регистрацию в качестве кандидата в ЦИК . Он собрал около 220 тысяч подписей, в избирком он отнес 160 тысяч, тогда как проходной минимум составлял 100 тысяч. Претендент на пост президента подчеркнул, что полностью уверен в законности всех собранных документов и не видит ни одной причины, по которой ему могут отказать в ЦИК. 29 июня стало известно, что Белорусское МВД начало доследственную проверку в отношении Цепкало после заявления некоего гражданина Турции о «противоправной деятельности» участника президентской гонки.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. На данный момент в стране завершился сбор подписей, этап проверки продолжится до 14 июля.