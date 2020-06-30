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Лукашенко подстелил соломки перед сложными переговорами с Путиным 

News.ru 31 минуту назад
В ожидании Путина: Лукашенко подстелил соломки
Фото: РИА Новости
Президенты России и Белоруссии 30 июня проведут очередную встречу — уже вторую за прошедшие полмесяца. Формальный повод для визита Лукашенко в РФ — церемония открытия памятника Советскому солдату подо Ржевом. Однако риторика белорусского лидера на фоне приближающихся президентских выборов свидетельствует о том, что в планах руководителей, помимо протокольных мероприятий, обширная повестка, как политическая, так и экономическая. И судя по всему, лёгкими переговоры не будут.
Внезапный ход избирательной кампании в Белоруссии, где у Лукашенко вдруг появились реальные конкуренты в борьбе за пост президента, казалось, вновь заставил пойти Минск на сближение с Москвой. Тем не менее, к намеченной на 30 июня встрече лидеров РБ и РФ белорусский руководитель вновь ужесточил риторику.
Выступая на закрытой встрече с активом Минской области, Лукашенко значительную часть своей речи посвятил именно отношениям с Кремлём, особо подчеркнув, что Белоруссия осталась единственным союзником России.
Конечно, они [российские власти] не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего — политически. [Это] будет сильнейший удар по внутренней политике России, — заявил он.
Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Алексей Дзермант, слова Лукашенко отражают реалии двусторонних отношений, и при этом можно говорить о взаимозависимости.
Алексей Дзермант белорусский политолог: Так называемый «белорусский балкон», конечно, является стратегически важным для России в условиях недружественного отношения к ней таких стран, как Польша, Украина и другие. Кроме того, наши государства находятся в едином информационном пространстве, поэтому те или иные события находят отражение в СМИ, влияют на умонастроения как россиян, так и белорусов.
По мнению аналитика, на предстоящих переговорах Лукашенко затронет не только вопросы, касающиеся Союзного государства, но и проблемы, связанные с выборами, в частности, ситуацию вокруг Виктора Бабарико, которого многие в РБ считают чуть ли не кремлёвской креатурой.
Вопрос в том, насколько действия кандидата в президенты согласованы с его московскими патронами и высшим руководством. На мой взгляд, подобная ситуация противоречит союзническим отношениям, и, конечно, президент обсудит это, — заключает Дзермант.
Белорусский политолог Павел Усов, в свою очередь, считает, что РБ крайне сильно зависит от России и её влияния, а сам режим Лукашенко — во многом результат этого влияния.
Павел Усов белорусский политолог: В 1996 году после референдума в Беларуси именно Москва обеспечила сохранение власти в руках президента. Взамен Лукашенко гарантировал стратегическое и геополитическое присутствие России в республике, сделав из страны элемент «русского мира». Всё было идеально, пока РФ не начала реализовывать экспансионистскую политику, угрожая персональной власти Лукашенко. На данный момент, все усилия Минска — условное движение на Запад (вернее, имитация), демарши и критика Кремля, — сводятся к тому, чтобы заставить Россию вернуться к отношениям до 2014 года, по сути — к интеграции без интегрирования.
В связи с этим Лукашенко стремится, с одной стороны демонстрировать верность союзническим обязательствам, с другой — пугать тем, что политические перемены в стране могут быть нежелательны для России. Однако, считает аналитик, Москве выгодны любые сценарии в РБ. Если останется Лукашенко, то страна продолжит дрейф в сторону России — белорусский президент после выборов будет слаб как никогда, и ему придётся пойти на уступки. В случае же прихода к власти другого кандидата, например, Бабарико, межгосударственные отношения вряд ли радикально изменятся, поскольку его электорат в большинстве своём — пророссийский. Но, безусловно, Москва скорее использует выборы для воздействия на Лукашенко, заключает Усов.
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В мире , Политика , СНГ , Выборы на Украине , Минск , Москва , Ржев
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