В Ливии призвали к борьбе с российской оккупацией 

Муфтият Ливии призвал жителей страны, а также других мусульман к борьбе с российской оккупацией. Об этом в среду, 1 июля, сообщает турецкое агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

По данным агентства, соответствующий призыв содержится в фетве, изданной муфтиятом. В тексте отмечается, что российские наемники якобы вторглись в Ливию «с целью контроля над территориями и ресурсами».

«Это проявляется в действиях наемников в городах, аэропортах и нефтяных месторождениях нашей страны. Мусульмане, вне зависимости от места нахождения, должны приложить усилия к борьбе с российскими наемниками», — подчеркивается в заявлении муфтията.

Там также отмечается, что жителям страны следует избегать любых торговых отношений с российскими наемниками.

Ранее в июле вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик сообщил, что племена Ливии выступают за то, чтобы Россия играла более активную роль в разрешении кризиса в стране. Он отметил, что позиция Москвы по урегулированию конфликта отвечает национальным интересам жителей Ливии, а россияне являются сильными союзниками с большим опытом.

26 июня сообщалось, что российские наемники вторглись на месторождение нефти в Эш-Шарара и встретились с представителями охраны объектов NOC. Председатель нефтяной корпорации заявил, что «ливийская нефть предназначена для ливийского народа», отвергнув все попытки иностранцев помешать возобновлению добычи нефти.

17 июня Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сражаются две тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В стране продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.