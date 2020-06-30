Перед домом главы Amazon установили гильотину

Протестующие установили гильотину возле комплекса в Вашингтоне, где, как предполагается, находится дом генерального директора Amazon Джеффа Безоса, сообщает Fox News.
В сети появились видеозаписи, на которых видно, как предмет, напоминающий механизм для приведения в исполнение смертной казни, стоит возле участка. На нем виднелась подпись: "Поддержите наши бедные общины. Нет нашим богачам".
Протестующие утверждают, что Amazon работает напрямую с полицией, чтобы следить за людьми, разжигая расистские страхи.
"Присоединяйтесь к нам, чтобы сказать Безосу, хватит!", — говорится в сообщении.
DC protesters have set up a «guillotine» in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV— Drew Hernandez (@livesmattershow) June 28, 2020