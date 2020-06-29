В ВОЗ назвали причину новой атаки коронавируса

Снятие карантинных ограничений вызывает рост заболеваемости коронавирусом. С такой проблемой столкнулись многие страны, где ранее распространение COVID замедлилось. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться», — цитируют главу ВОЗ «Известия».

Гебрейесус добавил, что ситуация с коронавирусом в мире еще очень далека от своего завершения. Кроме этого, глава организации анонсировал расследование причин эпидемии в Китае. По его словам, группа экспертов, которая займется этим делом, отправится в Китай уже на следующей неделе, передает «Интерфакс».

Ранее в ВОЗ напомнили, что 30 июня исполняется шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ впервые узнала об очаге атипичной пневмонии в Китае. По его словам, к этой дате мир достиг уже 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, а болезнь унесла более 500 тысяч жизней. Больше всего жертв вируса в США — 125 747. На втором находится Бразилия, где умерло 57 070 человек, напоминает RT.