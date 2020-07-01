Помпео: «США продолжат поддерживать жителей Гонконга»

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Принятый Китаем закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, по мнению Помпео, разрушает автономию специального административного района. "США не будут стоять в стороне в то время, как Китай поглощает Гонконг

На прошлой неделе мы ввели санкции против официальных лиц Коммунистической партии Китая, которые несут ответственность за подрыв автономии Гонконга, — сказал госсекретарь. — Мы прекращаем экспорт в Гонконг военной [продукции] и технологий двойного назначения. В соответствии с указанием президента США Дональда Трампа , мы прекратим преференции за редким исключением, которые давали Гонконгу особое положение". Помпео добавил, что "США продолжат поддерживать свободолюбивых жителей Гонконга и будут отвечать на атаки Пекина на свободу слова, прессы и собраний, равно как и на верховенство права".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Согласно ему, центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности , на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковали Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна — две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.