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Помпео заявил, что США продолжат поддерживать жителей Гонконга 

ТАСС и ещё 16 13 часов назад
Помпео: «США продолжат поддерживать жителей Гонконга»
Фото: РИА Новости
США продолжат поддерживать жителей Гонконга. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря Майкла Помпео.
Принятый Китаем закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, по мнению Помпео, разрушает автономию специального административного района. "США не будут стоять в стороне в то время, как Китай поглощает Гонконг
На прошлой неделе мы ввели санкции против официальных лиц Коммунистической партии Китая, которые несут ответственность за подрыв автономии Гонконга, — сказал госсекретарь. — Мы прекращаем экспорт в Гонконг военной [продукции] и технологий двойного назначения. В соответствии с указанием президента США Дональда Трампа, мы прекратим преференции за редким исключением, которые давали Гонконгу особое положение". Помпео добавил, что "США продолжат поддерживать свободолюбивых жителей Гонконга и будут отвечать на атаки Пекина на свободу слова, прессы и собраний, равно как и на верховенство права".
30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Согласно ему, центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.
Ряд стран раскритиковали Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна — две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.
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Комментарии 1
В мире , Законопроекты , Майкл Помпео , Дональд Трамп , ФСБ , Гонконг , Китай , США
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