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Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле
Фото: РИА Новости
Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
"Сегодня Совет добавил 11 высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы в список тех, кто подлежит применению ограничительных мер", — говорится в документе.
Сообщается, что теперь в списке находятся 36 человек.
"Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Эти меры направлены против отдельных лиц и не затрагивают население в целом. ЕС продолжит работу по содействию мирному демократическому урегулированию в Венесуэле посредством проведения заслуживающих доверия выборов", — пояснили в ЕС.
Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , ЕС , Совет Европы , Венесуэла
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