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СМИ назвали дату первого заседания по делу Флойда 

РИА Новости и ещё 5 44 минуты назад
Названа дата первого заседания по делу Флойда
Фото: © Страница Darnella Frazier на Facebook
Суд над экс-полицейскими, которые участвовали в задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, начнется в марте следующего года, сообщил телеканал NBC со ссылкой на судью округа Хеннепин Питера Кэхилла.
Как передает телеканал, судья заявил, что "еще предстоит увидеть", будет ли суд над всеми четверыми бывшими полицейскими проходить одновременно, однако первое заседание состоится 8 марта 2021 года.
Четверо экс-полицейских — Томас Лейн, Александер Куэнг, Ту Тао, а также Дерек Шовин, — в понедельник предстали перед судом в округе Хеннепин спустя более чем месяц после трагического инцидента.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , телеканал NBC , Миннеаполис
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